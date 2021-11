한은 "에너지 가격 상승 추세 내년 초까지 이어져"

21일 '글로벌 에너지 시장의 최근 상황 점검' 발표

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 글로벌 에너지 가격 상승 추세가 내년 초까지 이어질 것으로 분석했다.

한은은 21일 해외경제 포커스에 실린 '글로벌 에너지 시장의 최근 상황 점검' 보고서에서 "수급불균형은 북반구 겨울철이라는 계절적 요인을 감안할 때 내년 초까지 이어지다가 이후 점차 완화될 전망"이라며 이같이 밝혔다.

최근 글로벌 에너지 가격 급등에 대해서는 "코로나19 위기 극복 과정에서 노정된 단기적 수급불균형과 에너지 전환 준비가 미흡한 상황에서의 탄소중립 정책 추진이라는 구조적 요인이 복합적으로 작용한 결과"라고 평가했다.

미국 에너지정보청(EIA) 등 주요 기관은 원유, 휘발유 등 석유가격이 이번 겨울철까지는 높은 수준을 유지하겠으나 이후 점차 안정될 것으로 내다봤다.

최근 천연가스 가격 급등은 팬데믹 회복 과정에서의 수급불균형 지속에 유럽과 주변국 간 갈등과 시장의 거래 관행 변화, 에너지 전환 정책 등 구조적 요인이 복합적으로 작용한 것이다.

글로벌 경기회복 등으로 수요는 크게 증가한 반면, 유지 보수, 투자 감소 등으로 공급 확대는 제약되고 있다. 또 유럽?러시아 등의 갈등, 단기계약 비중 증가, 탄소중립에 따른 석탄 대체수요 증가, 천연가스 규제 예상에 따른 투자 유인 축소 등의 구조적 요인도 수급불균형을 심화시키고 있다.

석탄시장 수급불균형은 전력수요 증가와 석탄 생산 차질에 기인하며 구조적으로는 탄소 배출 저감 정책으로 인한 안정적인 전력 공급원의 부족에 따른 것이라고 평가했다.

한편 한은은 "천연가스는 여타 화석연료에 비해 상대적으로 깨끗한 에너지로 인식돼 탄소중립으로의 전환 과정에서 수요가 견조할 수 있기 때문에 가격 안정에 좀 더 시간이 소요될 가능성이 있다"며 "탄소중립 추진이라는 구조적인 요인으로 인해 에너지 가격 상승이 장기화되고, 예상치 못한 수급불균형이 빈번히 발생할 가능성도 배제하기 어렵다"고 내다봤다.

