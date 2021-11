[포토]노원구 중계어린이집 그린리모델링 준공

오승록 노원구청장, 20일 중계어린이집 그린리모델링 준공식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 19일 오후 4시 노원문화예술회관 옆 어울마당에서 진행된 중계어린이집 그린리모델링 준공식에 참석했다.

공공건축물 그린리모델링은 노후화된 건축물을 대상으로 고성능 단열재, 창호, 고효율의 환기시스템을 설치해 에너지 효율을 높여 탄소배출량 감소시키고, 실내 미세먼지 저감 등을 통해 환경을 개선하는 사업이다.

구는 보다 쾌적하고 안전한 보육환경을 제공하기 위해 어린이집 4개소(월계3동·하계·중계·노원 어린이집)에 대해 그린리모델링 사업을 추진 중이다.

중계어린이집은 지하1, 지상3층 규모로 지난 8월 리모델링 공사를 시작했다. 건축 및 기계설비 외에 전기·통신·소방설비 및가구, 세면대 등 재설치를 통해 보육환경이 크게 개선됐다.

이날 개관식 행사에는 오승록 구청장을 비롯한 국회의원, 구의원, 어린이집 학부모와 지역주민들이 참석한 가운데 축하공연, 사업경과보고, 감사장수여, 축사, 테이프커팅식, 시설라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “새로워진 어린이집에서 뛰어놀 아이들을 생각하니 기쁘다“며 ”학부모님들이 믿고 맡길 수 있는 보육행정환경을 조성할 수 있도록 앞으로도 다양한 노력을 기울이겠다”고 말했다.

