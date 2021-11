순천시 상사면, 올해 시민과의 대화 개최

순천 생태축 동천, 이사천에서 꽃피다

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시 상사면은 지난 17일 ‘순천 생태축 동천, 이사천에서 꽃피다’라는 이사천연가(동천과 이사천 연결)를 염원하는 슬로건 아래, 허석 순천시장과 함께하는 시민과의 대화를 개최했다고 19일 밝혔다.

코로나19로 2년 가까이 시민과 직접 소통하는 기회가 어려웠던 만큼, 자유로운 분위기에서 질의·답변하는 대화형식으로 진행했던 이번 시민과의 대화는 어느 때보다 열기가 뜨거웠다.

상사면민들은 ▲농어촌도로 확포장, ▲오곡마을 오수 처리시설 요청, ▲서동마을 상수도 설치, ▲이사천 체육공원 조성 등 일상생활에 직결되는 민원부터 지역 현안과 관련된 의견까지 다양한 의견들을 제시했다.

허석 순천시장은 “단계적 일상회복과 함께 시민들과 현장에서 소통하는 소중한 자리를 가질 수 있어서 기쁘다”며 “상사면민이 건의해 주신 내용이 시정에 적극 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “이사천변 천혜의 자연환경을 보전하면서 동천과 이사천 단절구간을 연결 가능하도록 추진하겠다”며 이사천연가의 체계적 발전 계획수립 필요성에 대해서도 공감대를 형성했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr