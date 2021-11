경기둘레길 여행객 '금단의 국유임도 64km' 걷는다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 외곽을 연결하는 도보 여행길 '경기 둘레길' 내 64km의 국유임도 9개 구간이 민간에 개방된다.

국유임도는 국가 소유 숲에 조성된 산길로 산림보호 목적으로 일반인 이용이 제한되고 있다.

오병권 경기도지사 권한대행은 최수천 북부지방산림청장과 19일 경기도청에서 이런 내용을 담은 '경기 둘레길 조성 및 활성화 기반 마련을 위한 업무협약'을 체결했다.

경기 둘레길은 2018년 11월 기본계획 수립 이후 3년 만인 지난 15일 전 구간 개통했다. 경기 둘레길 4개 권역 60개 코스 863.8km은 임산물 운반 및 산림경영 목적으로 개설한 국유임도 9개 구간을 포함하고 있다.

이에 도는 지난해 말 최종 노선 선정 후 국유임도 9개 구간 관할청인 북부지방산림청과 논의를 거쳐 경기 둘레길 전 구간 개통 전 통행 협의를 마쳤다.

국유임도 9개 구간은 ▲연천 고대산 15km ▲포천 강씨봉 2.6km ▲가평 화야산 7.03km ▲양평 봉미산 3.5km ▲양평 단월산 12.9km ▲양평 더렁산 7.7km ▲양평 금왕산 13km ▲양평 갈번데기산 1.5km ▲안성 덕성산 0.85km 등이다.

사전 예약 없이 이용 가능한 경기 둘레길 다른 코스(구간)와 달리 국유임도 9개 구간은 경기 둘레길 누리집에서 '국유림 방문 신고'를 통해 여행 계획을 사전 등록해야 한다.

단체 신고는 안 되고 방문자마다 개별 신고해야 한다.

이날 협약에 따라 두 기관은 경기 둘레길이 통과하는 국유임도 구간 이용, 산림자원 보전 관련 자료 및 숲해설 프로그램 등 지원, 보험가입 등 걷기길 안전 확보 및 불법 활동 예방, 탐방객을 위한 안내 및 홍보 추진 등에 적극 협력하기로 했다.

오병권 권한대행은 "경기도는 북부지방산림청과 손잡고 이번에 개통한 둘레길을 대표적인 비대면 관광 상품으로 육성할 것"이라며 "이를 위해 산림자원 보전은 물론 걷기 길과 숲을 더 가깝고 안전하게 제공할 수 있도록 지속적인 운영관리에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

