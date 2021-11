"크리스마스 케이크, 올핸 어디서 살까" 호텔家 차별화 경쟁

[아시아경제 김유리 기자] 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 특급 호텔가가 '2021 시즌 한정 크리스마스 케이크'를 속속 내놓고 있다. 다양한 테마를 앞세우면서 차별화 경쟁에 나서는 모습이다.

JW 메리어트 호텔 서울은 크리스마스 시즌 호텔 내외부를 붉게 빛나는 '글램 레드'로 꾸몄다. 케이크와 베이커리 역시 글램 레드 테마로 선보인다. 케이크는 '미러 글레이즈 무스 케이크' 등 9종을 내놓는다. '미러 글레이즈 무스 케이크'는 캐러멜 초콜릿 무스에 살구 컴포트를 넣은 후 케이크 전체를 붉은 글레이즈로 감쌌다. 딸기와 블루베리를 올린 후 발로나 딸기 초콜릿으로 감싼 '레드 초콜릿 베리 박스', 레드 벨벳 케이크 시트 사이에 치즈 크림을 넣은 '벨베티 윈터', 초콜릿 크림과 아몬드 스펀지로 만든 통나무 모양의 프랑스 전통 크리스마스 케이크 '부쉬드 노엘' 등도 만날 수 있다. 12월22일까지 사전 예약이 가능하며 한정 수량에 한해 호텔 2층에 위치한 파티세리에서 연말까지 현장 구매도 가능하다. 네이버 사전 예약 시 10% 할인 혜택을 제공한다.

포시즌스 호텔 서울은 12월 말까지 페스티브 케이크를 선보인다. '히비스커스 센세이션'은 영국의 차 브랜드 '리쉬 티'의 히비스커스 베리티를 사용한 무스에 산딸기와 코코넛 다쿠아즈, 라즈베리 크림, 아몬드 크런치가 어우러져 새콤달콤한 맛과 다양한 식감을 내는 케이크다. 포시즌스 호텔 서울 1층 카페 컨펙션 바이 포시즌스 또는 호텔 E-숍을 통해 구매 가능하다.

그랜드 하얏트 서울 호텔 로비 층에 위치한 프리미엄 베이커리 더 델리는 다음달 크리스마스 케이크 5종을 판매한다. 크리스마스 트리 오너먼트 느낌의 하얀 볼 안에 선물처럼 숨어있는 '화이트 크리스마스 티라미수', 코코넛 무스와 다크 초콜릿 무스, 산딸기 젤리가 어우러진 '크리스마스 보물상자 초콜릿 케이크', 폭신한 식감과 커피와 치즈의 맛이 매력적인 '크리스마스 카푸치노 치즈 케이크'와 크리스마스 버전 대표 치즈 케이크와 딸기 케이크를 선보일 예정이다. 네이버 페이와 전화를 통해 주문할 수 있다. 다음달 14일까지 네이버 페이를 통해 사전 예약 시 일부 케이크는 15% 할인 받을 수 있다.

페어몬트 앰배서더 서울 역시 페스티브 케이크 3종을 출시한다. '페스티브 골드 캔들 케이크', '딸기 쇼트 케이크', '산타 벨트 케이크'가 준비된다. '페스티브 골드 캔들 케이크'는 초를 연상케 하는 디자인으로 초콜릿 크림과 바닐라 크림을 얹어 촛농의 질감을 입체감 있게 표현했다. '딸기 쇼트 케이크'는 크리스마스 리스를 형상화한 케이크로 제철 딸기와 생크림을 담았다. 빨간 도트 장식으로는 크리스마스 분위기를 냈다. '산타 벨트 케이크'는 딸기 무스 안에 초콜릿 스펀지와 요거트 무스, 수제로 만든 딸기 콩포트를 담았다. 다음달 31일까지 판매되며 호텔 1층 더 아트리움 라운지에서 이용 가능하다.

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스에서는 '부쉬 드 노엘', '딸기 생크림', '치즈 케이크' 세 가지를 선보인다. 부쉬드 노엘은 프랑스어로 크리스마스이브에 벽난로 불을 지피던 장작 나무를 뜻하며, 진한 초콜릿의 풍미가 돋보이는 케이크로 만들었다. '딸기 생크림 케이크'는 크림과 제철 딸기를 듬뿍 얹어 만든 겨울 시즌 한정 케이크다. '뉴욕 치즈 케이크'는 프랑스산 크림치즈를 사용해 풍미와 맛을 더했다. 다음달 31일까지 호텔 카페 & 베이커리 더 델리에서 구매 가능하다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 1층에 위치한 그랜드 델리에서는 크리스마스와 연말 홈파티를 돋보이게 해줄 홀리데이 케이크를 다음달 1일부터 31일까지 한정 판매한다. 베이커리팀을 책임지고 있는 김동우 제과기능장을 포함한 3인의 제과기능장이 크리스마스와 연말 무드를 한층 업그레이드해줄 시그니처 케이크 11종을 준비했다. 은은한 쑥 크림으로 눈 덮인 산을 형상화한 '초코나무 쑥 케이크', 샹티 크림 크리스마스 트리 모양을 장식한 '파인트리 케이크', 블루베리 콩피 케이크에 생크림과 오레오 크림을 섞어 얹은 '이글루 케이크' 등의 홀 케이크를 12월 한정으로 만날 수 있다.

파크 하얏트 서울은 크리스마스 분위기를 담은 윈터 원더랜드 콘셉트의 '크리스마스 에디션 케이크'를 출시했다. 화이트 초콜릿 무스를 베이스로 한 시트 안에는 딸기 콤포트와 피스타치오를 채웠다. 반짝이는 오너먼트가 올라간 화이트 트리 장식도 크리스마스 분위기를 연출한다. 판매 기간은 12월23일부터 26일까지다. 사전 유선 문의 후 예약할 수 있다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울의 베이커리 브랜드 몽상클레르는 크리스마스와 연말을 앞두고 '몽상클레르 크리스마스 케이크' 3종을 다음닭 18일부터 26일까지 선보인다. 이번 연말에 출시되는 시즌 한정 케이크는 치즈크림과 에스프레소 커피 시럽을 머금은 '마스카포네 치즈', 다크 초콜릿의 풍미를 담은 '가토 오 쇼콜라', 붉은 빛 스펀지에 크림치즈를 층층이 올린 '레드벨벳' 3종이다. 몽상클레르 반얀트리 호텔점에서 다음달 1일부터 19일까지 사전 예약 가능하며 18일부터 26일까지는 매장에서 직접 만날 수 있다. 사전 예약 기간 구매시 10% 할인 혜택이 제공된다.

파라다이스시티는 다음달 1일부터 25일까지 가든카페에서 크리스마스 케이크를 판매한다. 생크림과 제철 딸기가 어우러진 20cm 높이의 '딸기 생크림 케이크'와 가든카페의 대표 케이크인 트리 모양의 '딸기 트리', 초콜릿 시트에 민트 크림을 넣은 통나무 모양의 크리스마스 전통 무스케이크 '부쉬드 노엘' 케이크 3종과, 쿠키 하우스 안에 초콜릿과 수제 젤리, 쿠키가 들어간 '진저 하우스'를 만날 수 있다. 다음달 19일까지 네이버를 통해 사전 예약 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 다음달 1일부터 크리스마스 당일까지 수령일을 선택해 '가든카페'에 직접 방문 후 픽업하면 된다. '진저 하우스'는 다음달 16일부터 25일까지 가든카페 업장에서만 한정 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr