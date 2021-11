국민의힘 선대위 구성 갈등 '마무리' 수순…"3金 체제로 결국 갈 듯"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 선거대책위원회 구성을 위한 ‘마무리’ 수순에 돌입했다.

권영세 국민의힘 대외협력위원장은 19일 라디오 인터뷰에서 "김종인 전 위원장이 총괄선대위원장을 맡는 게 거의 결정된 것으로 보인다"고 언급했다.

권 위원장은 선대위 참여가 논란이 됐던 김한길 전 새정치민주연합 대표와 김병준 전 자유한국당 비대위원장의 합류와 관련해 "어떤 형식으로든 참여하실 것으로 본다"면서 "타이틀상 보더라도 지금 논의되는 자리가 김한길 전 대표는 국민통합 쪽이고, 김병준 전 비대위원장은 상임선대위원장이거나 아니면 미래전략이나 이런 부분 아니겠느냐"고 전했다.

권 위원장은 3인 사이 알력이 있을 가능성과 관련해 "논의된 타이틀 기준으로만 본다면 김종인 전 위원장은 총괄선대위원장으로 (동급이 아니다)"며 "언론이 논란을 부풀린 측면이 있다"고 말했다.

권 위원장은 윤 후보 대학 2년 선배로, 윤 후보의 국민의힘 입당 당시 교섭 역할을 맡은 인물이다. 국민의힘 소식통 역시 "상황이 정리됐다"며 "김종인·김한길·김병준 세 분 모두 다 같이 가게 될 것"이라고 말했다.

윤 후보와 김 전 위원장 간 이 같은 의견 일치가 있었다면 윤 후보는 자신의 ‘인선 계획’을 관철시킨 것이고, 김 전 위원장은 권한 집중에 대한 의지를 한발 양보한 것이라 볼 수 있다.

선대위 사령탑 방향이 대체로 일단락됨에 따라 세부적 방향도 논의되고 있다. 일단 국민의힘은 소속의원 전원이 참여하는 매머드급 선대위 방향을 추진하되, 의사결정 과정은 간소화하겠다는 구상을 갖고 있다. 윤 후보가 강조하는 ‘덧셈의 정치’는 강화하되, 조직 관리는 운용의 묘를 발휘하겠다는 것이다.

