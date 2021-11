문체부·금천구청, 오늘 금천뮤지컬센터 개관

문화체육관광부와 금천구청은 19일 금천뮤지컬센터를 개관한다. 가산중학교 일부를 재단장해 조성한 뮤지컬 특화 문화예술교육시설이다. 아동과 청소년은 물론 지역주민이 문화예술을 누리고 소통하는 장으로 운영된다. 기초지방자치단체에 뮤지컬 특화 문화예술교육시설이 들어서기는 이번이 처음이다. 문체부 관계자는 "학생 수 감소로 생긴 가산중학교 빈 교실을 재단장해 지상 4층, 총면적 1614㎡ 규모로 만들었다"며 "뮤지컬 분야 전문인력을 양성하고 다양한 관련 프로그램을 진행해 뮤지컬 교육과 창작의 거점으로 키우겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr