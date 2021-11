전국 모텔 등에 '전화번호 불법 변작기' 144대 설치…보이스피싱 일당 14명 검거

중국 조직과 연계, 17억원 가로채

5명 구속…2명은 필로폰 투약 혐의도

[아시아경제 송승윤 기자] 해외 발신 국제전화번호를 '010' 휴대전화 번호로 바꾸는 불법 변작 중계기를 설치해 보이스피싱을 저지른 일당이 경찰에 검거됐다.

서울 강북경찰서는 사기, 전기통신사업법 위반 등 혐의로 14명을 검거하고 이 가운데 5명을 구속했다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 올해 6~8월 전국 모텔방에 변작 중계기를 설치하고 중국에 있는 전화금융사기 조직의 범행을 돕는 등의 방식으로 피해자 55명으로부터 17억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 8월 한 모텔 업주로부터 "모텔방에 휴대전화기가 많이 설치돼 있다"는 제보를 받고, 현장에서 발신번호 조작용 휴대전화 48대를 압수한 뒤 이를 설치한 피의자 A씨를 검거했다.

이후 피의자 조사와 압수물 분석 등을 통해 중국 조직으로부터 돈을 받고 변작 중계기·유심(USIM) 등을 유통하거나 이를 설치·운용하거나 피해자들이 대포통장으로 입금한 피해금을 인출해 보내준 공범들을 특정, 제주·부산·대전 등에 흩어져 있던 일당을 검거했다.

경찰 조사 결과, 이들은 전국 각지의 원룸텔·고시원·오피스텔 등을 타인 명의로 임차해 불법 중계기 및 발신번호 조작용 휴대전화 144대를 설치하고, 한 달 주기로 장소를 이동하는 등 수사기관의 추적을 따돌려 왔던 것으로 드러났다. 검거한 피의자 중 2명은 필로폰 투약 혐의도 받는다.

경찰 관계자는 "평소 별다른 의심 없이 전화를 받게 되는 '010' 휴대전화 번호도 발신 번호가 조작된 전화금융사기 전화일 가능성이 있음을 유의하고, 통화 내용이 조금이라도 의심스러우면 가까운 경찰관서에 도움을 요청해 달라"고 당부했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr