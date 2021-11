[특징주]지누스, SK네트웍스와 인수 협상 결렬 소식에 급락세

[아시아경제 이선애 기자] 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 9,200 등락률 -9.60% 거래량 299,739 전일가 95,800 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 가 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 10 등락률 +0.20% 거래량 137,986 전일가 5,070 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 3분기 영업이익 471억원…전년동기대비 6.9%↑SK네트웍스, 3Q 영업이익 472억원…전년 대비 6.9%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 와의 인수협상 결렬 소식에 급락세다.

19일 오전 9시16분 현재 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 9,200 등락률 -9.60% 거래량 299,739 전일가 95,800 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 는 전 거래일대비 13.15% 하락한 8만3200원에 거래중이다. 장 초반 8만2300원까지 급락했다.

이날 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 9,200 등락률 -9.60% 거래량 299,739 전일가 95,800 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 는 "자금조달 방안과 최대주주 지분의 일부 매각 등에 대해 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 10 등락률 +0.20% 거래량 137,986 전일가 5,070 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 3분기 영업이익 471억원…전년동기대비 6.9%↑SK네트웍스, 3Q 영업이익 472억원…전년 대비 6.9%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 와 협상을 진행해왔으나, 최종적으로 거래 상대방과의 인수 협상이 결렬됐다"고 공시했다. 이날 예정된 이사회도 진행하지 않기로 했다.

앞서 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 9,200 등락률 -9.60% 거래량 299,739 전일가 95,800 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 는 렌탈 사업을 담당하고 있는 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 10 등락률 +0.20% 거래량 137,986 전일가 5,070 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 3분기 영업이익 471억원…전년동기대비 6.9%↑SK네트웍스, 3Q 영업이익 472억원…전년 대비 6.9%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 와 인수 협상을 벌인다는 소식에 3거래일 연속 주가 강세를 보여왔다. 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 9,200 등락률 -9.60% 거래량 299,739 전일가 95,800 2021.11.19 10:14 장중(20분지연) 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 는 매트리스와 가구 제조업을 영위한다.

한편 앞서 미국 온라인 매트리스 시장 성장성을 눈여겨 본 블랙스톤, 베인캐피털, CVC 캐피털 등 글로벌 사모펀드 운용사(PEF)도 인수 의사를 타진했다.

지누스는 2006년 매트리스 시장에 처음 진출한 뒤 2013년부터 아마존을 통해 미국 시장에 매트리스를 판매하기 시작했다. 미국 온라인 매트리스 시장에서 30%를 점유하고 있지만 미국 시장의 2022년 예상 온라인 침투율은 15.8%로 한국 시장(40%)에 비해 여전히 낮은 수준이다. 지누스의 연결기준 매출액은 2018년 6218억원, 2019년 8171억원, 지난해 9895억원으로 꾸준히 증가했으며 영업이익은 같은 기간 각각 531억원, 1039억원, 867억원을 기록했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr