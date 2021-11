제네시스, 中 광저우모터쇼서 'GV70 전동화모델' 세계 첫 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 중국 광저우 수출입상품교역회전시관서 개막한 '2021 광저우 국제모터쇼'에서 GV70 전동화 모델을 세계 최초로 공개했다고 19일 밝혔다. 이날 GV70 전동화 모델 공개행사는 제네시스 공식 유튜브 계정을 통해 전 세계에 중계됐다.

마커스 헨네 제네시스 중국 법인장은 "GV70 전동화 모델의 월드 프리미어(세계 최초 공개)는 중국 시장에 대한 제네시스 브랜드의 의지를 보여준다"면서 "제네시스의 새로운 전동화 모델이 지속 가능한 미래로 나아가는데 도움이 되길 기대한다"고 전했다.

럭셔리 모델 다운 파워풀한 성능

GV70 전동화모델은 내연기관 GV70의 파생 모델로, 기존 모델의 실내 거주성을 유지하는 동시에 뛰어난 전기차의 동력성능과 각종 신기술이 적용돼 상품성을 크게 높였다. GV70 전동화모델은 77.4㎾h 배터리를 탑재, 1회 충전 시 주행가능거리는 400㎞ 이상(국내 인증방식 기준)이며, 350㎾급 초급속 충전 시엔 18분만에 배터리 용량의 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.

또 GV70 전동화 모델은 사륜구동(AWD) 단일 모델로 운영되며, 최대 출력 160㎾, 최대토크 350Nm의 힘을 발휘하는 모터를 전·후륜에 각각 적용해 합산 최대 출력 360㎾, 합산 최대 토크 700Nm의 동력성능을 발휘한다.

특히 보다 역동적인 럭셔리 전기차 경험을 위해 순간적으로 최대 출력을 증대시키는 '부스트 모드'가 적용돼 정지상태에서 시속 100㎞까지 4.5초만에 도달한다. 복합전비는 19인치 타이어 기준 4.6㎞/㎾h다.

제네시스는 GV70 전동화 모델에 다양한 충전 인프라를 이용할 수 있는 400V/800V 멀티 급속 충전시스템을 적용했다. 멀티 급속 충전시스템은 차량의 구동용 모터와 인버터를 활용, 일반 충전기에서 공급되는 400V 전압을 차량 시스템에 최적화된 800V로 승압해 안정적인 충전을 가능하게 한다. 이를 통해 고객은 별도의 컨버터 없이 800V의 초고속 충전 인프라를 이용할 수 있음은 물론 400V의 충전기도 사용할 수 있다.

V2L-스마트 회생시스템 2.0 등도 눈길

GV70 전동화 모델에는 차량 외부로 일반 전원(220V)을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능이 적용돼 고객들에게 새로운 전기차 사용 경험을 제공한다. V2L은 일반 가정에서 사용하는 것보다 높은 3.6㎾의 소비전력을 제공, 다양한 외부환경에서 전자기기를 제약없이 사용할 수 있게 해준다.

또 GV70 전동화 모델에 탑재된 스마트 회생 시스템 2.0은 전방 교통 흐름 및 내비게이션 지도 정보를 이용해 회생 제동량을 자동으로 조절하는 기술로 교통량에 맞춰 회생 제동량을 높이거나 낮춰 최적의 에너지 재생을 돕는다. i-페달(Intelligent Pedal) 모드의 경우 가속 페달만을 이용해 가속 및 감속, 정차까지 가능한 주행 모드로 패들 시프트 조작을 통해 가장 강한 회생제동 단계를 선택할 경우 활성화돼 원 페달 주행이 가능할 뿐만 아니라 회생제동을 극대화함으로써 주행거리 증대에 도움을 준다.

실내 공간은 센터 터널을 낮춰 2열 거주성을 개선하는 등 기존 GV70 모델과 동등한 수준의 2열 공간을 확보해 경쟁력있는 실내 공간을 갖췄다.

정숙성·승차감도 일신

럭셔리 전동화 모델인만큼, 제네시스는 브랜드 최고 수준의 정숙성 확보를 위해 능동형 소음 제어 기술 (ANC-R, Active Noise Control-Road)을 GV70 전동화 모델에 적용했다. 이 기술은 4개의 센서와 8개의 마이크를 통해 실시간으로 노면소음을 측정하고 분석하는 동시에 반대 위상의 소리를 스피커로 송출, 고객이 느끼는 소음의 수준을 획기적으로 낮춰준다.

아울러 전방 카메라와 내비게이션 정보를 활용해 노면정보를 미리 인지해 서스펜션의 감쇠력을 제어하는 프리뷰 전자제어 서스펜션으로 고객에게 최적의 승차감을 제공한다.

이와 같은 상품성에 더해 GV70의 역동적인 외관과 여백의 미를 강조한 여유롭고 균형 잡힌 실내를 계승하면서 전동화 SUV 모델만의 차별화된 요소를 더했다. 전면부 그릴은 공기역학적 효율을 고려한 전기차 전용 지-매트릭스 패턴으로 제네시스 고유의 전기차 이미지를 구현했다. 그릴 상단에 위치한 충전구는 닫았을 때 충전구의 경계가 드러나지 않아 그릴의 일부처럼 보인다. 충전구 안쪽에는 '두 줄'의 크롬 장식을 적용해 전체적인 디자인 통일성을 부여했다.

장재훈 제네시스 브랜드 사장은 "전동화를 기반으로 지속 가능한 미래를 만들고자 하는 제네시스의 글로벌 비전은 '고객의 삶에 긍정적 영향을 미치겠다'는 브랜드 약속의 연장선"이라며 "새로운 전동화 모델과 함께 제네시스의 지속가능한 미래를 향한 대담한 걸음을 여러분과 함께하게 돼 기쁘다"고 밝혔다.

한편 제네시스는 이번 광저우 모터쇼 기간 중 GV70 전동화 모델을 비롯해 ▲스포츠 세단 G70 ▲중국 스페셜 모델 G70 에디션 1 ▲대표 고급 세단 G80 ▲럭셔리 플래그십 SUV GV80 등 다양한 라인업을 전시한다. 제네시스 중국은 G80과 GV80의 성공적인 런칭 이후 지난달 G70 모델을 추가하는 등 라인업을 강화하며 중국 시장에서 호응을 얻고 있다.

