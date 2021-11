[클릭 e종목]FSN,1200만 구독자 '딩고' 주인…"NFT 콘텐츠 제작기술 보유"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 7,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,230 2021.11.19 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 FSN-식스네트워크, 티아라 컴백 기념 NFT 프로젝트 공개FSN “올 3분기 연결 누적 영업익 76억원… 지난해 연간 이익 175% 상회”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 에 대해 유튜브 1200만명 구독자를 보유한 딩고를 운용하는 메이크어스의 최대주주로 올해 말까지 자체 NFT 생태계 구축을 완성할 전망이라고 19일 밝혔다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "FSN은 2007년에 설립된 국내 1위 종합 디지털광고사업자로, 지금 밸류에이션과 모멘텀을 모두 갖춘 초저평가 상태"라며 "이미 ECHO, SNAP 등 블록체인을 활용한 콘텐츠 저작권 보호 기술을 보유하고 있어, 욱비와 딩고의 콘텐츠 IP를 통해 NFT사업 핵심인 NFT 콘텐츠, NFT 발행과 유통 기술, 그리고 NFT 마켓플레이스(플랫폼)까지 갖추게된 지금 반드시 주목해야한다"고 설명했다.

FSN은 자회사 카울리(CAULY)가 지난해 기준 매출액 323억원과 영업이익 8억원을 기록한 반면, 카울리의 경쟁사인 와이더플래닛은 동기간 매출액 290억원과 영업적자 40억원을 기록했다. 올해 초 베트남 호치민 거래소에 상장된 자회사 클레버 그룹(Clever Group)의 최근 시가총액은 430억원 수준이며, 내년 1분기 싱가폴 거래소 상장 예정인 자회사 FSN 아시아의 에상 시가총액은 200억~300억원으로 책정되고 있다는 점을 고려하면 자회사 가치만 2000억원을 웃돈다는 분석이다.

또 NFT 콘텐츠와 제반 기술, NFT 마켓플레이스(플랫폼)까지 보유하고 있는데 내년 주가수익비율(PER)은 17배에 불과하다는 설명이다.

FSN는 올해 말까지 자체 NFT 생태계 구축을 완성할 전망이다. 이 회사는 유튜브 구독자 1200만명을 보유한 딩고 브랜드를 운영하는 메이크어스의 최대주주(26%)로 2018년부터 NFT 시장 활성화를 위해 태국의 카카오페이지라고 불리는 1위 콘텐츠 플랫폼 욱비와 협력해 암호화폐 거래소 식스 넷웍스(동사 60%, 욱비유 40%)를 운영 중이다. SIX(코인원 상장) 및 FINIX 토큰을 기존에 발행하기도 했다.

올해 예상실적은 매출액 2171억원(+32.8%)과 영업이익 112억원(+161.1%) 등이나 내년 매출액은 47.7% 증가한 2583억원, 영업이익은 47.7% 증가한 166억원으로 전망된다.

최 연구원은 "11월22일부터 걸그룹 ‘티아라(t-ara)’를 시작으로 ‘K-POP NFT’ 사업을 본격화할 예정"이라며 "동사가 자체 발행하는 SIX 토큰으로 NFT 구매가 가능하며, 동사의 암호화폐 거래소 definix에서 다양한 토큰으로 스왑(교환)가능한데, NFT 생태계 구축을 완성시키고 있다는 뜻"이라고 강조했다.

