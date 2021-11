LG전자, 생산성 높인 우수협력사 12곳에 포상금 6억원 전달

권봉석 사장, 협력회 회장사 '신성델타테크' 방문…상패·포상금 수여

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 생산라인 자동화 등 혁신활동을 펼친 우수협력사 12곳을 선정하고 상패와 함께 각각 포상금 5000만원씩 총 6억원을 전달했다고 19일 밝혔다.

LG전자는 상생문화를 정착시키고 협력사가 주도적으로 혁신활동을 펼치도록 장려하기 위해 2019년 18억원 규모의 '상생성과나눔' 펀드를 조성했다. 원가 절감, 기술 혁신, 품질 개선, 생산성 향상 등 여러 항목을 평가해 우수한 성과를 낸 협력사에 포상하고 있다.

이에 따라 권봉석 LG전자 사장이 전날 우수협력사 12곳 가운데 한 곳이자 협력회 회장사인 경남 창원시 '신성델타테크'를 방문해 상패와 포상금을 직접 전달했다.

LG전자는 또 우수협력사를 비롯해 주요 협력사에 워크숍 레터를 보내 협력사의 노고에 감사의 뜻을 전했다. 우수협력사의 혁신활동 사례와 내년도 추진과제도 공유했다.

앞서 LG전자는 협력사의 생산성을 높이는 것이 상생의 핵심이라는 판단에 따라 2018년부터 협력사가 생산라인을 자동화하고 정보화 시스템을 구축할 수 있게 지원하고 있다. 협력사가 인공지능, 빅데이터 등을 활용해 스마트 팩토리를 구축하고 로봇프로세스자동화(RPA) 기술을 도입할 수 있도록 돕는 것이다. RPA는 사람이 하던 반복적이고 정형화된 업무를 소프트웨어 로봇을 활용해 자동화하는 기술이다.

올해부터는 체계적으로 협력사를 지원하기 위해 RPA 추진체계를 구축하고 더 많은 협력사가 RPA를 도입할 수 있도록 하고 있다. LG전자 RPA전문가는 협력사를 직접 방문해 과제 발굴부터 세부 과제별 RPA 구축, 유지보수까지 RPA 전 과정에 걸쳐 협력사에 LG전자의 노하우를 전수하고 있다.

이시용 LG전자 구매·SCM경영센터장 전무는 "협력사의 생산성을 높이는 것이 상생의 토대"라며 "협력사가 최고 수준의 제조 역량을 확보할 수 있도록 스마트 팩토리를 구축하고 RPA 기술을 도입하는 데 적극 지원해 지속가능한 상생을 실천할 것"이라고 강조했다.

