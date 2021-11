전자랜드, 신규 광고 모델로 홍현희 발탁

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 신규 TV 광고 모델로 코미디언 홍현희를 발탁했다고 19일 밝혔다.

이번 광고는 전자랜드의 행사 ‘김치냉장고 페스타’를 알리는 콘셉트로 촬영했다. 홍현희는 광고에서 특유의 재기 발랄한 캐릭터를 십분 활용해 김치냉장고 페스타의 다양한 혜택을 재미있게 소개했다.

전자랜드는 다음달 5일까지 본격적인 김치냉장고 행사를 실시한다. 먼저 행사 기간 각 브랜드별 김치냉장고 행사 모델을 구매하면 특정 사은품을 무상 증정한다. 삼성전자 행사 모델 구매 시 전기레인지를, LG전자 행사 모델 구매 시 전자레인지를 증정하며 위니아딤채의 행사 모델 구매 시 공기청정기를 증정한다.

행사 기간 100만원 이상의 김치냉장고를 전자랜드 삼성제휴카드 또는 스페셜 롯데카드로 구매한 고객에게 최대 36개월 장기 무이자 혜택을 제공한다. 행사 모델을 삼성제휴카드로 결제 시 최대 30만원의 할인 혜택을 제공한다.

전자랜드 관계자는 “홍현희의 넘치는 에너지가 이번 광고에도 그대로 드러나 소비자들에게 행사 혜택이 효과적으로 전달될 것으로 기대한다”며 “본격적인 김장철을 맞아 김치냉장고를 장만하거나 교체하려는 생각이 있다면 이번 행사를 통해 구매하는 것을 추천한다”고 말했다.

