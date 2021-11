[클릭 e종목]한국조선해양, 지주사 그러나 너무 싼 가격

[아시아경제 이선애 기자] 케이프투자증권이 19일 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 96,600 전일대비 2,000 등락률 -2.03% 거래량 215,728 전일가 98,600 2021.11.18 16:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고 close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 12만8000원으로 신규 제시했다. 목표주가는 투자자산 공정가치들의 합에 35% 할인율을 적용한 뒤 순현금을 더했다.

김용민 케이프투자증권 연구원은 " 한국조선해양은 글로벌 1위 대형 조선사와 중형 조선사를 모두 보유한 중간지주사"라면서 '별도 사업부문의 부재로 인해 주가 동인의 제한이 아쉽다"고 설명했다.

3분기 후판 관련 충당금이 환입된 점과 별도의 공손충이 없다는 점, 최근의 선가 상승세를 감안할 경우 향후 일회성 비용 적립으로 인한 적자 가능성은 낮다고 판단했다.

김 연구원은 "핵심 자회사들의 연이은 상장으로 투자 매력도는 감소했고, 대우조선해양 인수합병 무조건 승인시 재무구조 개선을 위한 자본확충으로 투다 심리 악화 가능성이 존재한다"면서 "그럼에도 불구하고 현재 주가는 연결회사들의 가치를 제대로 반영하지 못해 다소 높은 할일율을 적용해도 공정가치에 미달한다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr