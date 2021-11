피자헛, ‘립스테이크바이트 피자’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 피자헛은 토핑부터 엣지까지 새롭게 구성한 프리미엄 ‘립스테이크바이트 피자’를 출시한다고 18일 밝혔다.

립스테이크바이트 피자는 갈비맛 립스테이크 180g(기존 프리미엄 피자 토핑 정량 대비 1.5배 증가)을 통째로 올린 것이 특징이다. 달달한 호박고구마와 깊은 풍미의 크림치즈, 로스티드토마토가 더해져 화려한 토핑 라인업을 자랑한다. 립스테이크바이트 피자는 프리미엄 피자 주문 시에만 적용 가능한 엣지를 함께 즐길 수 있다.

피자헛은 고구마무스와 치즈가 가득 채워진 ‘골드바이트’ 엣지도 신메뉴로 출시했다. 골드바이트 엣지는 고구마무스 치즈바이트를 하나씩 떼어먹는 재미를 선사한다.

마니아 피자 신메뉴도 선보인다. ‘호구마 피자’는 호박고구마, 4가지 치즈가 어우러져 중독적인 단짠의 맛을 선사한다. 특히 직접 손으로 펴서 만드는 담백하고 폭신폭신한 식감의 ‘에어도우’가 토핑과 만나 시너지를 발휘한다.

피자헛은 신메뉴 출시를 기념해 피자헛 온라인 회원 혜택을 강화하며 3040 할인 프로모션을 진행한다.

