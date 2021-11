[아시아경제 최대열 기자] 대유에이피 대유에이피 290120 | 코스닥 증권정보 현재가 6,030 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,030 2021.11.18 09:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일대유에이피, 주당 200원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 는 2021년 대한민국 10대 등대기업에 선정됐다고 18일 밝혔다. 등대기업은 지난해 강소·중견기업 성장전략 일환으로 시작한 프로그램으로 이 회사는 국내 스티어링휠·생산 1위 업체로 꼽힌다. 최근 6년간 다양한 차종 234만대를 수주했으며 현대차·기아가 공급받는 국내 생산물량의 60%를 맡고 있다. 올해 처음 중소벤처기업부가 추진한 K스마트 등대공장에도 선정됐다. 회사 관계자는 "앞으로 다양한 사업에 참여하고 적극적인 기술개발로 우리나라 산업발전을 위해 노력하겠다"라고 말했다.

