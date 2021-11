[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] G금강 김식 대표이사는 17일 광주글로벌모터스(GGM)에 상생의 쌀 100포대(10kg)를 전달했다.

김 대표는 “광주형 일자리 기업이자 상생형 지역 일자리 기업인 광주글로벌모터스 주주로서 전 임직원이 상생의 한마음으로 성공적인 첫차 양산에 성공하고 캐스퍼가 대박을 터뜨릴 정도로 최고 품질의 자동차를 생산한 데 대한 감사의 마음을 담아 쌀을 전달했다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr