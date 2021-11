진주시, 제23회 농산물 수출탑 시상

수출유공자·단체와 개인 수출탑 등 65명, 역대 최다 수상의 영예

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 17일 시청 시민홀에서 제23회 진주시 농산물 수출탑 시상식을 가졌다.

이날 시상식에는 조규일 진주시장과 이상영 시의회 의장, 농업관련 기관단체장, 농산물 수출업체와 생산농가 등 90여명이 참석했다.

수출탑 시상식은 수출유공자 표창, 수출농단의 단체수출탑과 농가의 개인수출탑 등 모두 65명에 대한 시상이 이뤄져 역대 최다 수상자를 냈다.

이날 먼저 수출시책 유공자 5명이 시장 표창을 받았고, 단체 수출탑인 700만달러 수출탑은 영지수출농단이, 100만달러 수출탑은 파머스팜수출농단이 수상했다.

개인 수출탑으로 100만 달러 수출탑은 버섯마을, 70만 달러 수출탑은 영지수출농단, 60만 달러 수출탑은 중부농협수출농단, 50만 달러 수출탑은 중부농협수출농단, 40만 달러 수출탑은 금곡농협수출농단, 30만 달러 수출탑은 알찬수출농단, 20만 달러 수출탑은 파머스팜수출농단, 10만 달러 수출탑은 한국배수출농단 등 모두 58명이 수상했다.

조규일 진주시장은 “대내외 어려운 여건 속에서도 농산물 수출을 계속해서 늘려 나갈 수 있었던 원동력은 수출농업인의 의지와 노력의 결과”라며 “우리 농산물을 안정적으로 수출할 수 있도록 수출 기반을 지속적으로 점검해 지원과 관심을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이어 “하반기에도 수출에 박차를 가하기 위해 수출농단 관계자들과 현안 사항을 긴밀히 논의하고, 단계적 일상회복 전환에 따라 해외 특판전을 통해 새로운 수출 품목을 발굴해 수출을 확대해 전국 제1의 신선 농산물 수출도시 명성을 더 높이도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 진주시의 9월말 누계 농식품 수출액은 4234만 달러로 지난해 같은 기간보다 18% 증가한 수치이며 올해 5500만 달러 수출목표치 대비 77%로 역대 최고치를 경신하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr