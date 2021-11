[아시아경제 박지환 기자] 솔브레인 솔브레인 357780 | 코스닥 증권정보 현재가 240,900 전일대비 7,600 등락률 -3.06% 거래량 30,110 전일가 248,500 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다솔브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.97%솔브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.9% close 은 17일 525억원 규모의 사옥 신축 관련 신규시설 투자 결정을 했다고 공시했다.

회사 측은 투자 목적에 대해 "근무환경 개선, R&D 시설 투자, 스타트업 육성"이라고 밝혔다.

