경찰, 유동규 휴대전화 포렌식 완료…"검찰에 자료 공유"

[아시아경제 이관주 기자] '대장동 의혹'의 핵심인물인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 휴대전화 디지털포렌식이 완료됐다.

경기남부경찰청 전담수사팀은 17일 "유 전 본부장 휴대전화에 대한 디지털포렌식이 완료돼 검찰과 자료를 공유할 예정"이라고 밝혔다. 휴대전화에 어떤 내용이 담겨 있는지는 알려지지 않았다.

경기남부청이 확보해 분석 중인 유 전 본부장의 휴대전화는 아이폰 최신 기종으로, 앞서 9월 말 검찰 압수수색 직전 유 전 본부장이 창밖으로 던졌던 기기다.

대장동 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 지난 9일 경기남부청에 유 전 본부장의 휴대전화 포렌식 내용 등 수사자료를 공유해달라고 요청한 바 있다.

