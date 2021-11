제5기 합천군여성아카데미 개강…여성역량 강화

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군여성단체협의회는 지난 16일 합천군청에서 여성리더 40여 명을 대상으로 제5기 합천군 여성아카데미 개강식을 가졌다고 17일 밝혔다.

여성아카데미는 지역 내 여성리더의 양성 및 역량강화를 위해 운영되는 여성 전문 교육과정으로 2016년부터 운영돼 올해로 5회를 맞이했다.

이날 개강식에는 강원재 동신대학교 교수의 ‘컨디션 트레이’ 강의를 시작으로 40여명의 여성 리더들이 참여했다.

이순자 합천군여성단체협의회장은 “여성아카데미를 통해 리더십 함양에 도움이 되길 바라며, 더 나아가 우리 여성리더들이 지역발전에 이바지 할 수 있도록 적극 동참해주시기 바란다”고 말했다.

문준희 군수는 “배움에는 끝이 없듯이, 배움을 멈추지 않고 교육의 기회가 있을 때 마다 지속적으로 참여하여, 지역사회의 변화를 이끄는 주역이 되어 주시기 바란다”고 전했다.

