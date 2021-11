완주군, 코로나19로 중단된 일부 건강사업 재개

건강관리사업 대면 전환…치매인지 선별검사도 추진

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 코로나19로 중단하거나 축소 운영했던 보건사업들을 일부 재개한다고 17일 밝혔다.

군에 따르면 지난 2년여 기간 동안 선별진료소 운영, 역학조사, 백신예방접종 등 코로나19 대응을 위해 일부 보건사업 업무를 중단된 바 있다.

하지만 완주군은 이달부터 단계적 일상회복에 따라 방역수칙을 준수하면서 일부 보건사업 업무를 재개할 예정이다.

코로나19 상황으로 비대면으로 추진한 방문건강관리사업은 대면으로 전환해 건강관리서비스를 제공한다.

또한 치매로 진단받지 않은 만 60세 이상 군민에게는 치매 인지선별검사(CIST)를 추진한다.

이와 함께 군은 의료수급권자의 건강검진과 국가암검진 미수검자의 검진을 독려키로 했다.

아울러 코로나19로 활동량 저하가 염려되는 어르신들에게는 건강생활 실천사업 건강꾸러미를 배부한다.

이외에도 출산장려금 지원, 심폐소생술 교육, 75세 이상 고령운전자 면허갱신 선별검사 등의 홍보를 강화하고 보건사업을 추진할 계획이다.

군 보건소 관계자는 “단계적 일상회복 1단계 개편에 따라 군민의 건강증진을 위해 보건사업을 일부 재개할 예정”이라며 “추후 일상회복 단계의 진행 상황에 따라 나머지 보건사업 업무도 점차적으로 재개하도록 하겠다”고 말했다.

