"폐플라스틱 재활용 앞당기자" 北美 파트너사 직접 다녀온 SK 사장

[아시아경제 최대열 기자] 나경수 SK지오센트릭 사장이 미국과 캐나다에 있는 기술 파트너링 업체를 찾아 플라스틱 재활용방안 등을 살폈다고 회사가 17일 밝혔다.

나 사장을 비롯해 주요 경영진은 지난 11일부터 일주일 일정으로 북미 출장길에 올라 캐나다 루프인더스트리(12일), 미국 브라이트마크(14일)와 퓨어사이클 테크놀로지(16일)를 방문했다. SK이노베이션의 친환경 화학사업 자회사인 SK지오센트릭은 폐플라스틱의 화학적 재활용 등 플라스틱 순환경제를 구축하는 사업모델을 가다듬고 있다. 각 업체의 공장을 직접 둘러보는 한편 경영층 미팅을 통해 협력계획을 구체화했다고 회사는 설명했다.

이번에 방문한 회사는 SK지오센트릭이 기술협력을 맺고 있는 곳으로 해중합, 열분해, 고순도 폴리프로필렌(PP) 추출법 등 화학적 재활용 기술을 갖고 있다. 플라스틱은 다른 소재에 비해 재활용율이 떨어진다는 지적을 받는데 화학적 재활용기술이 활성화될 경우 한층 재활용이 쉬워질 것으로 업계에서는 내다본다.

나 사장은 협력관계를 직접 현장에서 점검하는 한편 공장 상용화, 합작법인(JV) 설립 등 구체적인 협력방안을 논의했다. 회사는 "이번 협력관계 강화 미팅으로 친환경 도시유전기업으로 진환하는 데 속도를 낼 것"이라고 전했다.

SK지오센트릭은 지난 6월 루프인더스트리에 5650만 달러를 투자해 지분 10%와 아시아 지역 독점권을 확보했다. 국재 공장ㅇ르 짓기 위한 기술검증·타당성 평가를 진행하고 있다. 브라이트마크와는 올해 1월 대규모 열분해 공장 상용화·설비투자 양해각서를 맺었으며 퓨어사이클과는 JV를 만들기로 했다.

나 사장은 "폐플라스틱을 재활용해 도시유전을 만드는 글로벌 최고 회사들과의 파트너링을 강화했다"며 "친환경 비즈니스 가속화 전략을 세우고 실행해 폐플라스틱 순환경제를 구축하는 데 기여하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr