대한민국 모두가 숙면할 수 있도록, 경동나비엔 '단꿈상점' 캠페인

경동나비엔, 건강한 잠 위해 숙면온도 중요성 재치 있게 전하는 새로운 마케팅 시작

JTBC와 콜라보레이션 웹 예능 '킹슬맨(King of Sleeping Man)' 제작, 유튜브 공개

[아시아경제 김종화 기자] 나에게 딱 맞는 숙면온도로 고객에게 쾌적한 수면환경을 선사해온 경동나비엔이 숙면온도의 중요성을 모두에게 알리는 '단꿈상점' 캠페인을 시작한다. '대한민국 모두가 숙면할 수 있도록'이라는 컨셉으로 진행되는 이번 단꿈상점 캠페인은 고객에게 보다 더 가깝고 재미있게, 생활환경기업으로 한 걸음 더 다가서겠다는 경동나비엔의 새로운 시도와 의지를 담았다.

단꿈상점 캠페인의 다양한 컨텐츠들은 새롭게 단장될 경동나비엔 공식 온라인몰인 나비엔 하우스에서 만나볼 수 있다. 경동나비엔은 나비엔 하우스를 통해 숙면에 중요한 요소로 평가되는 '온도'에 관한 다양한 정보를 전달하는 동시에 다양한 콘텐츠와 이벤트로 고객들에게 재미까지 전할 예정이다.

특히 이번 캠페인을 통해 황광희, 황제성, 이은지, 최예나가 함께 출연하는 웹 예능 '킹슬맨(King of Sleeping Man)'이 JTBC 유튜브 채널과 단꿈상점 페이지에서 동시 공개될 예정이다. 총 8회의 에피소드로 구성된 킹슬맨은 단꿈상점 런칭을 위해 결성된 특별 TF팀 4명이 다양한 프로젝트를 기획하는 과정을 담아냈다. 숙면을 팔기 위한 참신한 시도들을 유쾌하게 담아낼 계획이다.

이외에도 단꿈상점 캠페인에서는 잠 못 드는 사연을 가진 고객에게 숙면을 위한 작은 선물을 증정하는 'Welcome Kit' 이벤트, 핫템으로 인기를 끌고 있는 각 분야 소호 매장들과 콜라보레이션을 통해 준비한 '나비엔 숙면 패키지 프로모션' 등 경동나비엔이 고객의 숙면을 돕기 위해 준비한 다양한 콘텐츠들도 준비돼 있다. 특히 캠페인을 마무리하는 시점에서 실제로 킹슬맨 출연자들이 진행하는 라이브 커머스를 통해 경동나비엔의 프리미엄 온수매트 '나비엔 메이트'를 특별한 가격으로 만나볼 수 있다.

최근 신제품을 출시한 경동나비엔 나비엔 메이트는 수면에 중요한 '이불 속 온도'에 집중해 각자 다른 체질에 맞는 최적의 숙면온도를 찾을 수 있도록 도우며 고객에게 큰 사랑을 받고 있다. 세계적으로 인정받은 온도제어 기술력을 기반으로 한 정확한 온도 제어 기술과 다양한 편의기능으로 고객에게 최적화된 수면 환경을 제공하도록 도와준다.

김시환 경동나비엔 마케팅본부장은 "숙면의 중요성이 높아지며, 건강한 잠을 위한 노력은 다양한 형태로 진행되고 있다"면서 "특히 건강한 잠을 위해서는 숙면온도가 중요하다는 인식이 확대되고 있는만큼 앞으로도 경동나비엔은 고객의 니즈를 고려한 프리미엄 제품을 제공하는 동시에 새롭고 다양한 시도들로 소비자에게 다가가기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr