김경현 무안군의원 ‘한국을 빛낸 사람들 대상’ 영예

새벽 청소 봉사 등 몸에 밴 지역사회 봉사 활동 평가

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군의회 김경현 운영기획위원장이 대한민국 신문기자 협회 등이 주관한 ‘2021 한국을 빛낸 사람들 대상’에서 사회 봉사공로 대상을 수상했다.

17일 군의회 등에 따르면 김경현 의원은 사회단체장 시절부터 무안군의회 의정활동을 하는 지금까지 지속해서 새벽 청소 봉사를 실천해 주위의 본보기가 되고 있다.

사회봉사 부문에서 대상은 “사회적 약자를 위한 조례 제정 등 적극적인 입법 활동과 새벽 청소 봉사 등 지속적인 사회 공헌 활동이 높게 평가받았다”는 평이다.

김경현 의원은 “항상 지역사회에 이바지할 수 있는 것이 무엇일까 고민하면서 의정활동을 이어왔다”며 “위드 코로나 시대를 맞아 앞으로도 어려운 이웃들에게 힘이 되는 의정활동과 정책 발굴에 매진하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

‘2021 한국을 빛낸 사람들 대상’은 대한민국 신문기자 협회와 언론인연합협의회 등이 주관해 정치, 사회, 문화, 예술, 과학 등 각 분야에서 투철한 사명감으로 지역과 국가 발전에 공로가 있는 사람에게 수여하는 상이다.

