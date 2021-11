하나금융, 자체개발 AI 데이터 분석 플랫폼 '원큐 온 샘플' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 자체개발 인공지능(AI) 데이터 분석 플랫폼 '원큐 온 샘플'을 출시했다고 17일 밝혔다. '원큐 온 샘플'은 금융 업무를 위한 데이터 분석 및 하나금융그룹에 최적화된 고유 AI통합 플랫폼이다.

하나금융그룹의 IT전문 관계사 하나금융티아이가 개발을 주도하고 하나금융융합기술원의 AI 플랫폼 기술을 결합한 '원큐 온 샘플'은 외부 테크기업에 의존하지 않고 자체 적으로 플랫폼을 구축 및 적용했다.

이번 출시는 AI 서비스 개발을 효율적으로 수행하는 동시에 그룹 AI 서비스의 편의성과 안정성을 더했다. 또한 외부 솔루션에 의존하지 않고 독립적 플랫폼을 구축함으로서 그룹 내 ▲표준화 된 데이터 분석 환경 통합관리 ▲금융 최적화 AI 기술 역량 내재화 ▲시스템의 안정적인 운영 ▲신속한 유지보수가 가능하게 됐다.

하나은행은 "원큐 온 샘플'을 활용해 모바일 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’신용대출의 신용평가모델에 적용 완료했다. 향후 그룹 내 관계사의 로보어드바이져, AI 광학문자인식(OCR), AI 챗봇 등을 비롯한 금융 전 분야에 AI 기술을 확산해 나갈 예정이다.

김정한 하나금융융합기술원 원장은 “원큐 온 샘플을 통해 대내외 AI 기술 확산을 가속화 하고 금융권의 대표적인 AI플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”며 “금융권의 AI 기술 확산을 선도해 차별화된 AI 서비스 경험을 확대하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

