이광태 LG이노텍 생산담당, 산업기술진흥 유공자 선정

대한민국 산업기술 R&D 대전서 반도체 기판 관련 성과로 대통령 표창

[아시아경제 김흥순 기자] LG이노텍은 이광태 PS(패키지용 기판) 생산담당이 서울 코엑스에서 열린 '2021 대한민국 산업기술 R&D 대전'에서 '산업기술진흥 유공 대통령 표창'을 수상했다고 17일 밝혔다.

이 담당은 통신용 반도체 기판에 독자적인 코어리스(반도체 기판의 코어층 제거) 공법과 기판 정합 기술(여러 개의 기판층을 정확하고 고르게 쌓는 기술), 표면 처리 기술, 방열(열을 내보내거나 내뿜음) 공법 등을 새롭게 적용했다.

이를 통해 세계에서 가장 얇으면서도 신호손실량을 최대 70%가량 줄인 제품 개발에 성공해 LG이노텍이 통신용 반도체 기판 분야에서 세계 1위를 달성하는데 기여했다.

또 업계 최초로 제품 검사 공정에 인공지능(AI) 딥러닝을 적용해 생산성을 대폭 향상시켰고, 제품 불량률은 절반 수준으로 낮췄다. 물류 자동화, 빅데이터 기술 등을 반도체 기판 제조 공정에 도입해 스마트 팩토리를 구축하는 데도 힘을 보탰다.

해외 의존도가 높았던 반도체 기판의 핵심 원재료와 도금·패턴 형성용 약품, 생산 설비 등을 국산화해 관련 산업의 기술력 확보와 성장에도 기여했다고 회사 측은 설명했다.

이 담당은 1999년 LG전자에 입사해 기판개발과 생산기술 업무를 맡았다. 2008년부터는 LG이노텍 기판소재사업부의 개발, 생산 분야를 두루 거치며 신기술과 신공법 개발과 생산성 혁신을 이끌어왔다.

그는 "이번 수상으로 LG이노텍의 반도체 기판 사업 성과와 경쟁력을 인정받게 되어 기쁘다"며 "기술과 생산성 혁신으로 고객을 감동시킬 수 있는 차별화 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

