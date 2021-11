[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 오는 25일까지 2021 하반기 신입사원 및 경력직 공채를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 채용은 신입부문 ▲전략기획 ▲마케팅 ▲직영점장·매니저, 경력부문 ▲치킨대학 CS강사 ▲유통영업 ▲온라인MD ▲법무팀 등 다양한 부문에서 걸쳐 인재를 모집한다.

특히 올해는 지난 상반기 공채에 이어 지원자 및 자사 임직원들의 안전을 고려해 개인 PC, 웹캠, 마이크를 통한 AI 면접검사를 진행한다. 전형절차는 서류전형, 1차 AI면접, 2차 대면면접 순으로 이뤄지며, 최종 합격자는 OT 및 치킨대학에서의 일정 기간 교육 수료 후 부서배치를 받게 된다.

BBQ 공채 관련 각 부문 별 모집 요강 및 자세한 사항은 채용사이트 사람인, 잡코리아, 인크루트 혹은 자사 홈페이지 채용 사이트를 통해 확인할 수 있다.

