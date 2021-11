중진공-공무원연금공단-한국벤처투자, 사회책임투자 위해 협약

'사회적 가치 실현 및 기금운영 성과향상' 협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 17일 공무원연금공단, 한국벤처투자와 '사회적 가치 실현 및 기금운영 성과향상을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

중진공 등 3개 기관은 ▲사회책임투자 및 글로벌 투자 협업 ▲기금운용 노하우 공유 ▲공공기관 퇴직자 창업교육 및 셰르파 프로그램 참여 지원 등에 함께 협력해 나가기로 했다.

구체적으로 중진공과 공무원연금공단은 중소벤처기업 혁신성장과 일자리 창출을 위해 중진공이 발행하는 중소벤처기업진흥채권(중진채) 등 ESG 채권에 대한 사회책임투자에 협업한다. 또한 기금운용 노하우를 공유하는 등 기금운영 성과 향상을 위해 협력한다.

협약기관 퇴직(예정)자 및 은퇴(예정) 공무원에 대한 창업 교육과 '셰르파' 프로그램 참여에도 힘을 모은다. 중진공이 운영하는 셰르파 프로그램은 중소벤처기업의 성장을 돕기 위해 공공기관 시니어 인력을 기업과 매칭하고 재취업까지 연계 지원하는 사업이다.

또 한국벤처투자가 출자한 글로벌 운용사에 대해 공무원연금공단이 공동 투자로 참여하는 등 해외투자 협력 체계도 강화한다.

김학도 이사장은 "기금운영과 투자분야에 전문성을 보유한 공무원연금공단과 한국벤처투자와의 협업으로 사회적 가치 실현과 기금운영 성과 향상이 기대된다"면서 "공공기관 시니어 인력 대상 창업교육 및 셰르파 참여 지원에도 적극 협력해나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr