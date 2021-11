NS홈쇼핑, 신입사원 공개채용…"서류 접수 28일까지"

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 ‘2022년 신입사원 공개채용’을 시작한다고 17일 밝혔다.

서류 접수는 오는 28일까지이다. 채용 직무는 PD, MD, IT, 서비스기획, 방송심의 부문이며 지원대상은 2022년 2월 졸업예정자 및 기 졸업자이다. 전형절차는 서류전형, 인성·직무적합성검사, 면접전형을 거쳐 채용 검진 후 내년 1월 초 최종입사하게 된다.

NS홈쇼핑은 오는 24일 오전 10시, 오후 2시 2회에 걸쳐 채용설명회를 진행한다. 캐치카페 서울대점에서 진행되는 채용설명회에는 회사소개와 함께 채용 안내, 직무별 현직자 Q&A를 실시한다. 채용설명회는 사회적 거리 두기 및 정부의 방역 지침을 준수하며 사전 신청을 받아 채용설명회를 진행할 계획이다.

NS홈쇼핑 관계자는 “어려운 시국이지만 취업준비생들을 직접 만나 혼자 준비하느라 힘들었을 취업준비에 도움을 주고, 업계와 직무에 대한 이해를 돕고자 채용설명회를 마련했다”며 “신입사원 공개채용에 도전정신과 열정이 넘치는 취업준비생들의 많은 관심과 지원 바란다”고 말했다.

