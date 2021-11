"신동빈 스니커즈 잠실에" 롯데百, '엘에이알(LAR)' 팝업 매장 연다

롯데百 잠실점, 친환경 스니커즈 브랜드 '엘에이알(LAR)' 팝업 매장 선봬

롯데 친환경 브랜드 '오오티티(OOTT)'와 협업…친환경 패션 상품 출시 예정



[아시아경제 김유리 기자] '신동빈 친환경 운동화'로 유명세를 탄 '엘에이알(LAR) 스니커즈'가 롯데백화점에서 팝업 매장을 연다.

롯데백화점은 오는 18일 친환경 자체 브랜드(PB) '오오티티(OOTT)'와 친환경 브랜드 엘에이알의 협업 팝업 매장을 잠실점에 선보인다고 17일 밝혔다.

엘에이알의 스니커즈는 롯데그룹의 폐 플라스틱 선순환 프로젝트인 '프로젝트 루프(Project LOOP)'를 통해 탄생했다. 롯데 계열사 매장에서 수거한 폐 페트병을 원료로 금호섬유공업과 한국섬유개발원이 원사와 원단을 만들고, 친환경 제품 스타트업인 엘에이알이 이를 신발의 안감과 신발끈의 소재로 사용해 스니커즈를 만들었다.

엘에이알 스니커즈는 친환경 제품이면서 편안한 착용감과 간결한 디자인으로 인기를 얻고 있다. 특히 신동빈 롯데그룹 회장이 착용해 이슈가 된 바 있다. 해당 제품은 밀려드는 주문량에 3개월 이상 기다려야 구입할 수 있는 인기 상품이 됐다.

이번 팝업스토어에서는 엘에이알의 친환경 스니커즈 '어스(Earth)'를 포함한 11개 스타일의 스니커즈와 에코백을 선보인다. 대표 상품인 어스는 세련된 디자인과 편안한 착용감이 특징이다. 푹신한 밑창은 생분해성 우레탄으로, 신발 안감과 끈은 폐페트병에서 뽑아낸 원사로 만들었다.

한편 이번 팝업 스토어는 롯데쇼핑이 지난 11일 공개한 5대 ESG(환경·사회·지배구조) 프로젝트의 일환으로 선보이는 것이다. 롯데쇼핑은 통합 ESG 캠페인 브랜드 '리얼스(RE:EARTH)'를 발표하면서 책임 있는 원재료 조달을 통한 친환경 상품을 유통시키는 한편 장기적으로는 이같은 상품을 모아 독자적인 판매 공간까지 구성하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

롯데백화점은 소재부터 공정까지 친환경을 추구하는 엘에이알과 협업한 이번 팝업 스토어를 통해 리얼스 프로젝트의 초기 사업 모델을 구현한다는 계획이다. 오오티티와 엘에이알은 이번 팝업 매장을 시작으로 다양한 친화경 패션 상품 개발에 협업해 나갈 예정이다.

이재옥 롯데백화점 상품본부장은 "롯데쇼핑의 ESG 프로젝트 리얼스를 실천하기 위해 롯데백화점의 상품기획자(바이어)들은 환경 친화적인 브랜드와의 다양한 협업을 준비하고 있다"며 "롯데백화점을 방문한 고객들이 작은 소비 만으로도 지속 가능한 사회적 변화에 동참할 수 있는 의미 있는 친환경 프로젝트를 지속해서 진행할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr