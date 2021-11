"명성황후 시해, 생각보다 쉬워"… 을미사변 당시 日 외교관 서한 발견

"담장 넘어 어전에 이르러 왕비 시해"

[아시아경제 나예은 기자] 명성황후(1851∼1895) 시해 사건인 을미사변에 참여했던 일본의 외교관이 명성황후 시해 다음날 보낸 것으로 추정되는 편지가 발견됐다. 해당 편지에는 "우리가 왕비를 죽였다"는 내용이 실렸다.

16일 일본 아사히신문은 126년 전 일본 군인이 명성황후를 시해했다는 내용이 담긴 서한이 공개됐다고 보도했다.

해당 서한은 시해 실행 단원이었던 호리구치 구마이치(堀口九万一) 당시 주조선 영사관보가 사건 다음날 고향 친구이자 학자인 다케히코 사다마츠(武石貞松)에게 보낸 것이다. 이는 호리구치가 다케이코에게 1894년 11월17일부터 이듬해 10월18일까지 보낸 총 8통 중 6번째 편지에 해당한다.

호리구치는 "담장을 넘어 점차 어전에 이르러 왕비를 시해했다"며 자신의 행동을 상세히 기록해놨다. 또 "뜻밖에 쉬웠고, 오히려 어안이 벙벙했다"고 적혀 있다.

편지는 나고야시에 사는 일본계 미국인 우표·인지 연구가 스티브가 골동품 상점에서 발견한 것이다.

책 '조선 왕비 살해와 일본인' 저자이자 역사가인 김문자 씨는 해당 서한에 대해 편지 보관 장소, 기록 내용, 소인, 봉서 작성 등으로 보아 본인 친필로 보인다고 분석했다.

김씨는 "사건의 세부 사항이나 가족에 관한 기술 등을 보더라도 작성자 친필이 틀림없다"며 "아직도 불분명한 점이 많은 이 사건의 세부 사항을 밝혀주는 가치 있는 자료가 될 것"이라고 말했다.

이어 "현역 외교관이 왕비 살해에 직접 관여했다고 알리는 문구에서 충격을 느꼈다. 불명확한 점이 많은 사건의 세부를 해명하는 열쇠가 되는 가치가 높은 자료"라고 덧붙였다.

한편 을미사변은 1895년 10월8일 조선 주재 일본 공사인 미우라 고로를 중심으로 일본 군인과 외교관, 민간인들이 경복궁에 난입해 명성황후를 살해하고 석유를 뿌려 불태운 사건이다.

같은해 9월 조선공사에 취임한 조슈번 출신 군인 미우라 고루(三浦梧樓) 등 관련자 48명은 일본에서 재판을 받았으나 증거 불충분 등의 이유로 모두 석방됐다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr