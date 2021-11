시진핑 "대만은 中 일부…레드라인 넘으면 단호한 조치" (종합)

"미·중은 상호 존중, 평화 공존, 협력·상생 필요"

"미국, 국가안보 개념 남용과 중국 기업 때리기 중단해야"

[아시아경제 김수환 기자] 미국과 중국은 '세기의 정상회담'에서 대만 문제에 대한 '하나의 중국' 원칙에 뜻을 같이 하면서도 해법을 놓고 팽팽하게 맞섰다.

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 16일(현지시간·미국시간 15일) 영상으로 진행된 첫 정상회담에서 휴식 시간을 제외하고 총 194분간 치열한 공방을 벌였다.

백악관과 중국 관영 신화 통신에 따르면 바이든 대통령은 "미국은 '하나의 중국' 정책을 장기적으로 일관되게 시행해왔고 대만독립을 지지하지 않는다"고 밝혔다.

이어 바이든 대통령은 "대만의 현상 변경엔 반대한다"며 "대만해협과 지역의 평화와 안정 유지를 희망한다"고 강조했다.

이에 시 주석은 "우리는 인내심을 갖고 최대한의 성의와 최선을 다해 평화통일의 비전을 이루려 하겠지만 만약 대만 독립·분열 세력이 도발하고 심지어 레드라인을 돌파하면 우리는 부득불 단호한 조치를 취할 것"이라고 경고했다.

시 주석은 "대만 문제의 진정한 현상과 하나의 중국 원칙의 핵심은 세계에는 단 하나의 중국만 있고 대만은 중국의 일부이며 중화인민공화국 정부는 중국을 대표하는 유일한 합법정부라는 것"이라고 강조했다.

결국 바이든 대통령은 대만 문제의 현상 변경, 즉 무력에 의한 통일을 반대한다고 밝혔지만 시 주석은 대만 측의 태도에 따라 무력 통일에 나설 수 있음을 시사한 것이다.

또 바이든 대통령은 "미국은 중국의 체제 전환을 추구하지 않으며, 동맹 관계 강화를 통해 중국을 반대하는 것을 추구하지 않으며, 중국과 충돌할 생각이 없다는 점을 분명히 한다"고 밝혔다.

시 주석은 "새로운 시기에 중·미는 공존을 위한 세 가지 원칙을 견지해야 한다"며 "첫번째는 상호 존중, 두번째는 평화 공존, 세번째는 협력 및 상생"이라고 말했다.

이어 "지구는 중·미가 함께 발전할 수 있을 만큼 충분히 크다"며 "제로섬 게임을 하지 말자"고 강조했다.

무역 문제와 관련 시 주석은 "중·미 경제무역의 본질은 상호 공영"이라며 "기업가는 비즈니스 얘기만 한다는 말이 있듯이 양국 경제무역 문제를 정치화하지 말아야 한다"고 강조했다.

그러면서 "미국 측은 국가안보 개념의 남용과 확대, 그리고 중국 기업 때리기를 중단해야 한다"고 요구했다.

시 주석은 "중국은 여전히 세계 최대의 개발도상국"이라며 "기후변화 대응과 민생 보장을 병행해야 한다"고 강조했다.

시 주석은 "중국과 미국은 바다에서 항행하는 거선 2대"라며 "풍랑 속에 같이 나아가기 위해 양국은 키를 꼭 잡고 항로 이탈이나 실속(속도 상실), 충돌이 없도록 노력해야 한다"고 덧붙였다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr