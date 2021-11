백악관 "바이든, '하나의 중국' 지지"…대북정책 관점도 교환

중국 인권·무역 관행 우려 제기

기후변화·에너지 공급난 대응도 논의

[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 대통령은 15일(현지시간·중국시간 16일) 시진핑 중국 국가주석과 화상 정상회담에서 첨예한 갈등 사안인 대만, 인권 문제 등을 제기했다고 백악관이 밝혔다.

다만 경쟁이 충돌로 이어지지 않도록 안전장치를 마련할 필요성 역시 거론했다. 북한 문제도 논의 대상에 올랐다.

백악관은 이날 정상회담 보도자료에서 두 정상이 경쟁을 책임감 있게 관리하는 일의 중요성에 관해 논의했다면서 관심이 일치하는 분야는 물론 이해가 서로 갈리는 분야도 논의했다고 밝혔다.

바이든 대통령은 핵심 갈등 사안인 대만 문제와 관련해 미국이 '하나의 중국' 정책을 유지하고 있다고 밝혔다. 다만 바이든 대통령은 대만 해협에 걸쳐 현상을 변경하거나 평화와 안정을 훼손하는 일방적 행동에 강력히 반대한다고 강조했다고 백악관은 전했다.

또 신장과 티베트, 홍콩에서 중국의 관행은 물론 더 광범위한 인권에 대한 우려를 제기했다. 중국의 불공정한 무역과 경제 관행으로부터 미국 노동자와 산업을 보호할 필요성도 분명히 했다.

바이든 대통령은 자유롭고 개방된 인도태평양의 중요성을 논의했고, 이 지역의 번영에 있어 항해와 항공의 자유에 대해서도 강조했다.

바이든 대통령은 양국의 전략적 위험을 관리할 중요성도 언급했다. 그는 경쟁이 충돌로 옮겨가지 않고 소통 채널을 유지하기 위한 상식적 가드레일의 필요성에 주목했다고 백악관은 밝혔다.

또 두 정상은 기후변화에서 미중 양국의 중요한 역할, 국제적 에너지 공급난을 해결하기 위한 조처 필요성을 논의했다고 설명했다.

백악관은 두 정상이 북한, 아프가니스탄, 이란을 포함해 지역적 핵심 도전 과제에 관한 관점도 교환했다고 말했다.

또 양측은 다수 분야의 논의를 계속하기 위한 방안을 논의했고, 바이든 대통령은 실질적이고 구체적인 대화의 중요성을 강조했다고 백악관은 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr