[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 폐교 재산의 효율적이고 체계적인 관리를 위해 ‘폐지학교 관리 실무 편람’을 발간 및 보급한다고 16일 밝혔다.

‘폐교재산 관리 실무 편람'에는 효율적이고 체계적인 관리를 위해 관련 주요 법령, 폐지학교 활용 및 관리, 유권해석 사례 등을 담았다.

한편 청은 미활용 폐교 자산을 관리하기 위해 ‘폐교재산 활용 전담팀’을 운영할 뿐만 아니라, 폐교 감축을 위한 ‘2131 프로젝트’를 추진하며 실무 편람 발간, 담당자 연수, 미활용폐교 감축을 위한 모델 등을 개발해왔다.

황둘숙 재정과장은 “실무 편람이 폐교재산 활용과 관리 업무의 실질적인 길잡이가 되길 바란다”고 말했다.

