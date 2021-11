전주객사1길 일원의 노후 담장 개선…주민참여사업으로 추진

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 주민·봉사단체와 함께 전주객사1길 일원의 노후 담장을 아름답게 개선하는 주민참여사업을 벌인다고 16일 밝혔다.

마을 환경 개선을 위해 마련된 이번 사업에는 전주시 해피하우스센터와 중앙동 주민센터, 중앙동 자원봉사자, 전북대학교 예술단체 등 4개 단체가 참여해 노후 담장에 도색·벽화 작업을 진행하고 화단도 조성한다.

전주시는 벽화 작업과 화단 조성에 필요한 재료비를 지원해 도시 미관 개선을 도왔다.

이에 앞서 전주시는 올 상반기 △금암2동 거북바우로 도로변 꽃길조성 △효자1동 서부시장 꽃길거리 조성 △노송동 천사마을 관선쌈지정원 조성 △호성동 농은마을 입구 화단조성 △송천2동 벽화그리기 사업 등을 추진했다.

