삼성증권, 프로 연말정산러 대상 '연말정산 빅매치' 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 다가오는 연말 정산 시즌을 맞이해 다음달 31일까지 IRP(개인형퇴직연금)와 연금저축상품에 가입하는 고객을 대상으로 커피 기프티콘 또는 모바일 상품권을 제공하는 '연말정산 빅매치' 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번에 진행되는 '연말정산 빅매치' 이벤트는 '연금저축' 가입 이벤트와 'IRP(개인형 퇴직연금)' 상품에 가입하는 이벤트 총 두 가지로 진행된다.

먼저 연금저축 가입 이벤트로는 이벤트 기간 중 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'에서 '연말정산 빅매치' 이벤트를 신청한 뒤 300만원 이상 연금저축에 가입하면 된다. 300만원 이상 연금저축에 가입한 고객 중 선착순 3000명에게는 커피 기프티콘 1매를, 1000만원·3000만원·5000만원·1억원 이상 가입 고객에게는 각각 1만원, 3만원, 5만원, 10만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.

두 번째 개인형 퇴직연금(IRP) 가입 이벤트로는 이벤트 기간 중 마찬가지로 해당 이벤트를 신청한 뒤 300만원 이상 IRP에 가입하면 된다.

300만원 이상 IRP에 가입한 고객 중 선착순 3000명에게는 커피 기프티콘 1매를 준다. 1000만원, 3000만원 이상 가입 고객에게는 각각 1만원, 3만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.

삼성증권은 연금저축계좌에서 상장지수펀드(ETF)를 온라인으로 거래할 때 매매수수료를 면제해주는 이벤트도 12월 말까지 진행해 고객에게 돌아가는 혜택을 늘려나가고 있다.

삼성증권은 4월 19일 국내 최초로 개인형퇴직연금(IRP)에 부과되는 운용·자산관리 수수료를 전액 면제(비대면 신규가입고객, 펀드 보수 등 별도 발생)하는 '다이렉트 IRP'를 업계 최초로 출시했다.

삼성증권 관계자는 "다이렉트 IRP 출시가 반년이 넘어가고 있는 요즘에도 가입자 수가 꾸준히 증가하고 있다"며 "앞으로 연금계좌의 머니무브를 선도해나갈 수 있도록 다양한 마케팅을 적극적으로 펼쳐나갈 것"이라고 밝혔다.

