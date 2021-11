[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 서용철(토목공학과·부산산업과학혁신원 원장), 권기룡(IT융합응용공학과), 김도훈(해양수산경영학과) 교수가 16일 부산과학 기술진흥위원회 제4기 위원으로 위촉됐다.

부산과학 기술진흥위원회는 부산지역 과학기술과 연구개발사업을 총괄 조정하는 기구이다. 정책추진 효율성을 높이고 민간전문가 컨설팅으로 전문성을 높이는 과학기술 분야 자문·심의·의결 역할을 한다.

위원회는 위원장인 박형준 부산시장과 부위원장인 이준승 부산시 디지털 경제혁신실장·서용철 부산산업과학혁신원 원장을 포함해 18명 위원으로 구성돼 있다.

