속보[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 첫 정상회담의 막이 올랐다.

화상으로 진행되는 회담은 미국시간 15일 오후 7시45분께, 중국시간으로 16일 오전 8시45분께에 시작됐다.

이번 회담은 지난 1월 바이든 대통령 취임 후 10개월 만에 처음 열리는 것이다.

어느 때보다 미중간 경쟁이 심화하는 가운데 두 정상이 처음으로 정상회담을 한다는 점에서 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.

이들은 이날 미중 무역분쟁, 대만 문제와 인권 등의 이슈, 기후변화 대응 공조 등을 논의할 것으로 전해졌다.

