DB손보, 자발적 혁신활동 '원팀' 서비스 혁신 이끌어

제4회 원팀경진대회 개최

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 300 등락률 -0.51% 거래량 36,678 전일가 58,400 2021.11.16 10:34 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 3분기 누적 순익 6454억…전년비 46%↑DB손보, 3Q 매출액 3.7조원…영업익 141%↑"작은 실천이 세상을 바꾼다"…김남호 DB회장, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 동참 close 은 '제4회 원팀경진대회'에서 자동차 상해담보 가입고객에 대한 보상활동에서 우수한 성과를 거둔 '일사분란팀'이 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

보험개발원 데이터를 활용해 보상직원에게 자동으로 정보를 제공하는 과제를 수행한 '정보다모아팀'은 금상을, 근로복지공단 공공데이터로 근로자 재해 보장책임보험 설계 간편화에 성공한 '참쉬운근재보험팀'이 은상을 각각 수상했다.

DB손보는 효율 경영에 기반한 성장가속화 경영전략을 추진하기 위해 2018년 부터 모든 구성원이 참여하는 혁신활동 '원팀'을 운영중이다. 원팀 활동은 전 과정이 자발적이고 자율적으로 이뤄지며, 본점과 현장, 현장과 현장 간 팀원 구성을 통해 협력한다. 또 빠른 실행과 성과를 중시하고 있다.

원팀경진대회에 입상한 우수 원팀은 전국품질분임조 경진대회에 출전, 2019년부터 올해까지 금상 7개, 은상 2개, 동상 1개를 수상하는 쾌거를 달성했다.

DB손보 관계자는 "자발적이고 창의적인 소규모 혁신활동을 활발하게 지원해 최고의 서비스 품질을 제공하기 위한 노력을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr