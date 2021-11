3분기까지 국세 60兆 더 걷혀…재정수지 여전히 '적자'

재정동향

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난 3분기까지 국세수입이 지난해보다 60조원 가까이 더 걷힌 것으로 나타났다. 다만 재정수지는 여전히 약 75조원 적자 상태고, 국가채무(중앙정부)도 약 927조원 규모다.

16일 기획재정부가 발표한 재정동향에 따르면 올해 1∼9월 국세수입은 274조5000억원으로 지난해 같은 기간보다 59조8000억원 늘어난 것으로 집계됐다. 정부의 연간 국세수입 전망치(314조3000억원) 대비 진도율은 87.3%다.

9월 국세수입만 26조3000억원으로, 지난해 같은 달에 비해 4조1000억원 늘었다. 법인세 등 영향으로 전월(6000억원)보다 증가폭이 확대된 것이다.

'3대 세목'으로 꼽히는 소득세, 법인세, 부가가치세가 모두 크게 늘었다. 지난 1~9월 소득세는 86조9000억원 걷혀 지난해 같은 기간보다 21조8000억원 늘었다. 법인세도 15조1000억원 늘어난 65조2000억원, 부가가치세는 8조8000억원 늘어난 56조5000억원으로 각각 집계됐다. 경기 회복세가 지속되고 있고, 자산시장 호조 및 취업자 수가 증가한 영향으로 분석된다.

세수가 개선되면서 지난 9월 재정수지 적자폭은 대폭 개선된 것으로 나타났다. 3분기까지 통합재정수지(총수입-총지출)은 29조6000억원 적자를기록했다. 이는 지난해 동기(80조5000억원 적자) 대비 50조8000억원이 개선된 것으로, 개선폭으로는 최근 10년래 최대 수준이다.

통합재정수지에서 기금을 제외해 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 74조7000억원 적자를 나타냈다. 이는 1년 전에 비해 33조8000억원 개선된 것이지만 코로나19 사태 이전과 비교하면 여전히 큰 적자폭이다.

중앙정부 채무 잔액 기준 국가채무는 926조6000억원을 기록했다. 지난 9월 약 12조4000억원 규모의 국고채권 상환이 이뤄지면서 중앙채무 잔액이 전월 대비 6000억원 정도 줄었다.

