부산發 첫 장거리 노선 뜬다…핀에어, 내년 3월말 김해~헬싱키 취항

[아시아경제 유제훈 기자] 부산발(發) 첫 장거리 국제 항공노선이 열린다. 코로나19로 취항을 미뤘던 핀에어가 내년 초 김해국제공항 신규취항을 예고하면서다.

핀에어는 내년 3월말 부산~헬싱키 노선에 신규 취항한다고 16일 밝혔다. 핀에어의 부산~헬싱키 노선은 주 3회 운항될 예정이며 핀에어의 최신 항공 기종인 에어버스 A350이 투입된다.

이로써 김해공항엔 최초의 유럽 장거리 노선이 탄생하게 됐다. 앞서 핀에어는 지난 2019년 문재인 대통령의 핀란드 국빈방문 당시 이뤄진 노선개설 항공협정 후 지난해 3월부터 해당 노선의 운항을 개시할 예정이었으나, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 여파로 이를 연기한 바 있다.

장거리 노선 개설로 영남권 항공여객들의 이동 편의성은 크게 개선될 것으로 보인다. 기존엔 인천국제공항에서 유럽향 직항노선을 탑승해야 하는 번거로움이 있었던 반면, 유럽향 장거리 노선 신설로 이같은 불편함을 줄일 수 있어서다.

핀에어는 내년 3월 말 해당 노선의 운항을 개시할 예정이며, 구체적인 취항 일정과 운항횟수 등은 국토교통부 및 방역당국 등 관련기관과의 협의를 마치고 내년 초 확정할 계획이다.

올레 올버 핀에어 상용부문 수석부사장은 "코로나19로 중단됐던 부산 노선의 신규 취항을 진행할 수 있게 돼 무척 기쁘게 생각한다"면서 "부산~헬싱키 노선은 핀에어가 아시아와 유럽 전역을 잇는 네트워크를 강화하는데 매우 중요한 발판"이라고 밝혔다.

한편 핀에어는 항공 수요 회복 추세에 따라 내년 하계시즌 동안 100여개 도시로 향하는 노선의 운항을 재개할 계획이다. 부산과 함께 일본 삿포로, 크로아티아 자그레브, 키프로스 라르나카로 노선 등도 신규 취항한다.

