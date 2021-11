[골프토픽] '휴스턴오픈 챔프' 코크랙 세계랭킹 22위…람 '넘버 1'

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"세계랭킹 29위→ 22위."

‘휴스턴오픈 챔프’ 제이슨 코크랙(미국)이 15일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 4.60점을 받아 7계단 치솟았다. 이날 새벽 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크(파71ㆍ7021야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 2021/2022시즌 8차전 휴렛팩커드 휴스턴오픈(총상금 750만 달러) 우승(10언더파 270타)으로 포인트를 쌓았다. 새 시즌 첫 승이자 지난 5월 찰스슈와브챌린지에 이어 6개월 만에 통산 3승째다.

욘 람(스페인)과 콜린 모리카와, 더스틴 존슨, 패트릭 캔틀레이, 잰더 쇼플리 등 ‘톱 5’는 그대로다. 저스틴 토머스가 6위에서 ‘톱 5’를 노리고 있다. 스코티 셰플러(이상 미국)는 휴렛팩커드 휴스턴오픈 준우승을 앞세워 21위에서 17위로 4계단 상승했다. 한국은 ‘슈라이너스 칠드런스오픈 챔프’ 임성재가 25위, 김시우(26) 47위, 이경훈(30) 65위 순이다.

