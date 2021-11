[아시아경제 이민지 기자] 대우부품 대우부품 009320 | 코스피 증권정보 현재가 2,880 전일대비 85 등락률 +3.04% 거래량 2,204,269 전일가 2,795 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!한국거래소, 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회 개최 close 은 3분기 별도 영업이익으로 2억8200만원을 기록해 흑자전환했다고 15일 공시했다. 매출액은 16.6% 성장한 244억9300만원이로 순손실로는 4억800만원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr