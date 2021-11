셀루메드, 3Q 개별 영업익 흑자전환…"실적 성장 이어갈 것"

[아시아경제 유현석 기자] 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 6,790 전일대비 260 등락률 +3.98% 거래량 165,959 전일가 6,530 2021.11.15 14:31 장중(20분지연) 관련기사 셀루메드, 독일 ARTES와 기술이전 계약…"mRNA 치료제, 백신 생산효소 개발 속도"셀루메드, mRNA 백신 특정효소 제조 위한 기술개발 의뢰계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 는 3분기 개별 기준 누적 영업이익이 14억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다고 15일 밝혔다. 같은 기간 개별 기준 누적 매출액은 100억원을 시현했다.

연결 기준으로도 실적 성장세가 두드러진다. 3분기 연결 기준 누적 매출은 전년 동기 대비 51% 증가한 868억원을 달성했다. 같은 기간 영업이익은 218% 성장한 35억원을 기록하며 가파르게 성장했다.

이 같은 실적 성장은 코로나19로 인해 지연됐던 정형외과 수술 회복과 동시에 우수한 품질을 인정받은 의료기기 제품 수요가 지속적으로 늘어남에 따라 대학병원 및 전문병원들을 중심으로 공급처 다변화에 힘입은 것으로 풀이된다. 또 실효성 있는 채권 관리 등을 통해 영업이익도 증가했다.

4분기에도 추가적인 실적 성장이 기대된다. 셀루메드는 주력 제품군을 중심으로 이미 목표 매출에 준하는 공급이 확정된 상황이다. 4개의 특허출원을 진행한 3D 프린터를 이용한 환자맞춤형 인공무릎관절 전치환술(Patient-Specific Total Knee Arthroplasty) 기법이 서울대학교병원, 세브란스병원, 제주대병원, 명지병원 등에 사용되는 등 차별화된 경쟁력을 기반으로 매출을 확대해나가고 있다.

로봇 수술(Robot-Assisted Surgery)을 접목한 로봇의 납품이 부산본병원 등 전문병원에 도입되면서 신규매출도 확장하고 있다. 더불어 재조합단백질 FGF7 원료 기반 더미코스 화장품이 신라면세점 납품이 확정돼 중국 시장까지 공략하고 있는 만큼 코스메슈티컬 매출 성장도 기대된다.

이와 함께 동물들에 대한 뼈이식 수술도 급증하고 있어 셀루메드는 사람 뼈 이식에 대한 핵심 기술을 기반으로 동물병원들과 연구개발을 통해 동물 병원 납품도 준비중이다.

회사 관계자는 “셀루메드는 세계적으로 인정받은 기술로 만들어진 제품을 기반으로 지속적으로 매출과 영업이익을 달성하고 있다”며 “기존 사업의 안정적인 성장을 바탕으로 mRNA 등 사업다각화를 통해 성장세를 이어갈 것”이라고 설명했다.

올해 본격적인 mRNA 치료제, 백신 등 생산효소 개발 본격화 등을 기반으로 내년에도 기업가치는 더욱 향상될 것으로 기대된다.

셀루메드는 국내외 기업들과 mRNA 생산효소 개발 사업에 속도를 내고 있다. 주요 글로벌 기업들을 대상으로 생산효소 우선공급 협의 등을 진행하고 있다. 최근 독일 아르떼(ARTES)사와 mRNA생산효소 CDMO(위탁개발생산)계약 및 기술이전 계약뿐만 아니라 독일 리히터 헬름 바이오로직스(Richter Helm Biologics )와 CMO(위탁생산) 협력 계약을 체결한 바 있다.

이달 중으로 셀루메드의 연구개발 인력들이 독일을 방문해 개발 및 생산일정을 앞당길 수 있는 다양한 과정에 대해 논의할 계획이다. 독일과 유럽 백신 및 치료제를 개발하고 있는 회사들을 대상으로 우선 공급할 파트너를 발굴해 지속적으로 협력해 나갈 예정이다.

셀루메드는 효소개발과 생산을 통해 2022년 하반기부터 2023년 상반기에는 본격적인 납품이 가능할 것으로 예상되며, 2024년부터는 효소 납품을 통한 매출과 영업이익이 극대화될 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “국내 바이오기업들은 원부자재 확보가 취약점인만큼 셀루메드는 국내 소부장 대표기업으로 발돋움하기 위해 국내외 글로벌 기업들과 협업하고 있다”며 “셀루메드가 개발하고 있는 생산효소는 mRNA 치료제, 백신, 암백신 등에 모두 공급 가능하다"고 말했다. 이어 "이미 치료제 개발을 완료한 글로벌 기업들과 개발중인 국내외 기업 모두를 대상으로 공급이 가능한 것이 가장 큰 경쟁력”이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr