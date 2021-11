광주대 '월드푸드 챔피언십' 최우수상 등 8개상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 호텔외식조리학과 요리대회동아리 쿠킹마인드 학생들이 '2021 KOREA 월드푸드챔피언십'에서 최우수상과 우수상 등 8개의 상을 받았다고 15일 밝혔다.

'2021 KOREA 월드푸드 챔피언십'은 국내에서 개최되는 가장 큰 규모의 대회이며 총 30여 개의 분야에서 3000여 명이 참가했다. 세계적 수준의 식품조리 및 가공 전문인력 양성과 한식의 세계화를 위한 다양한 정보를 공유하기 위해 매년 하반기에 열리고 있다.

광주대는 지난해 대회에 참가해 최우수상 1개와 금상 3개를 받은 데 이어, 올해에도 최우수상 1개, 우수상 1개, 금상 5개, 은상 1개를 수상하며 전문 쉐프 양성소로 주목받고 있다.

이번 대회에서 최우수상을 받은 김유리(4년) 학생은 라이브 레스토랑 요리 부분에 참가해 호평을 받았다.

또 제과전시부문에서 우수상을 받은 김귀임(4년) 학생과 서양식요리부문에서 금상 5개를 받은 김선태(3년) 학생 등 5명, 케이크전시부분 은상 류가희(2년) 학생 등도 좋은 평가를 받았다.

서경도 광주대 호텔외식조리학과장은 "우리대학은 국내 많은 대회에서 수상 경험을 가지고 있다"며 "학생들이 우수한 성적을 거둘 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

