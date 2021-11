울산시장 선거개입, 기소 22개월만 증인신문…김기현 "법 심판대 세우겠다"

검찰 기소 22개월만에 증인심문

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 울산시장 선거개입 사건 증인 심문이 검찰 기소 22개월만에 진행되는 것과 관련해 "앞으로 선거 부정 사건의 몸통이 누구인지 반드시 가려내 역사와 법의 심판대 위에 세우겠다"는 각오를 밝혔다.

김 원내대표는 ‘청와대 ‘울산시장 선거개입·하명수사’ 공판 출석 관련 입장문’을 통해 "검찰 기소 22개월 만이자, 내년도 지방선거를 불과 7개월 여 앞두고 청와대 울산시장 선거개입·하명수사 증인신문이 처음으로 이뤄진다"면서 "문재인 대통령의 30년 지기 친구를 울산시장에 당선시키기 위해 지난 지방선거 과정에서 그랬듯, 수사 및 재판 과정에도 보이지 않는 손이 작용하고 있는 것이 아닌가 싶다"고 밝혔다

그는 "청와대의 선거개입은 민주주의를 파괴하는 결코 용인할 수 없는 범죄"라면서 "저는 물론이고 저의 가족들은 이 사건으로 인해 많은 고통을 겪었고, 무엇과 싸워야 하는지 명확히 깨닫게 됐다"고 전했다.

김 원내대표는 "앞으로 선거 부정 사건의 몸통이 누구인지 반드시 가려내 역사와 법의 심판대 위에 세우겠다"며 "저와 가족의 명예를 지키고, 진실을 밝히는 것을 넘어서서 대한민국 민주주의를 지켜 내겠다는 각오로 임하겠다"고 강조했다.

