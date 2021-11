[클릭 e종목] “CJ대한통운, 둔화되는 택배 물동량 상승률”

택배 단가 인상 때문에 물량 상승률 빠르게 둔화

SK증권 "CJ대한통운 목표주가 기존 21만원에서 17만5000원 하향"

[아시아경제 공병선 기자] 국내 택배 시장 물동량 상승률이 둔화되는 가운데 CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 137,500 2021.11.15 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ대한통운 "2023년까지 2.5兆 투자…혁신기술기업으로"CJ대한통운 ESG경영, 동북아 컨퍼런스서 성공 사례로 소개[클릭 e종목]"CJ대한통운, 수익성 위주 영업구조 변화 긍정적" close 의 성장세는 더욱 침체되고 있다. 이에 SK증권은 CJ대한통운의 목표주가를 기존에서 약 17% 끌어내렸다.

15일 SK증권은 CJ대한통운의 투자의견 ‘매수’를 유지했지만 목표주가를 기존 21만원에서 17만5000원으로 하향 조정했다. 지난 12일 종가는 13만9000원이다.

택배 물동량 성장률 둔화는 예견돼 왔다. 지난해 택배시장 물동량 성장률은 전년 동기 대비 21.3%였지만 올 3분기는 7.1%로 다소 부진하다. 이는 코로나19 여파로 전자상거래(이커머스) 거래액이 폭증하면서 자연스럽게 택배 물동량도 급격히 늘어난 결과다.

이를 감안하더라도 CJ대한통운의 실적이 기대에 못 미친다. 올 3분기 CJ대한통운의 택배 물동량은 4억3000만박스로 전년 동기 대비 1.9% 성장하는 데 그쳤다. 지난해 CJ대한통운의 전년 동기 대비 택배 물동량 성장률은 28%였다.

이는 택배 단가 인상 효과와 쿠팡 효과가 겹친 결과로 풀이된다. 실제로 올 3분기 택배가격 평균판매가격(ASP)은 박스당 2193원으로 전년 동기 대비 12% 증가했지만 반대급부로 수량이 감소했다. 택배 단가 인상으로 인해 물량 성장률이 빠르게 둔화된 것이다.

아울러 쿠팡 관련 물량은 택배 물량으로 잡히지 않는다. 유승우 SK증권 연구원은 “쿠팡의 올 3분기까지 누적 거래액(GMV) 추정치는 24조6000억원으로 전년 동기 대비 57% 상승해 수량 성장률에 악재였다”고 설명했다.

