SSG닷컴, 젠틀몬스터 ‘2022 프리컬렉션’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 21일까지 ‘브랜드 스포트라이트 : 젠틀몬스터’ 프로모션을 열고 ‘2022 프리컬렉션’ 제품 6종을 선보인다고 15일 밝혔다.

이번에 공개하는 프리컬렉션은 젠틀몬스터 고유의 분위기를 담아낸 메탈 장식을 다양한 프레임에 적용한 점이 특징이다. 르·크렐라·로셀 등 미래지향적인 디자인을 자랑하는 대표 모델 5종에 옐로우·브라운·그레이 등 다양한 색상을 적용했다. 뮤지션·아티스트 등 셀럽 사이에서 인기를 끌고 있는 르 모델의 경우 블랙 색상으로 출시했다.

SSG닷컴은 이번 선공개를 기념해 적립금 혜택·굿즈 증정 이벤트도 마련했다. 행사 기간 동안 프리컬렉션 제품을 포함한 젠틀몬스터의 아이웨어·선글라스 전 종류를 구매하는 고객에게는 결제 금액의 10%를 SSG머니로 적립해준다. 또한 선착순 구매 고객에게는 프리컬렉션 고유의 메탈 장식이 반영된 이어커프를 소진 시까지 증정한다.

프리컬렉션 제품을 포함한 젠틀몬스터의 모든 아이웨어 제품에는 SSG닷컴의 자체 명품 보증 서비스인 SSG개런티를 적용했다. 블록체인 기술을 활용한 대체 불가능한 토큰(NFT) 기반 보증서가 구매자의 스마트폰에 발급돼 상품 정보와 구매 이력·보안 정보 등을 보증해준다.

SSG닷컴 관계자는 “젠틀몬스터가 추구하는 감도 높은 감성을 느낄 수 있도록 이번 행사 준비에 심혈을 기울였다”며 “단독 출시 상품 외에 한정판 굿즈 등 다양한 혜택을 마련했다”고 말했다.

