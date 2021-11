[아시아경제 최대열 기자] 대한상공회의소와 한국환경연구원은 15일 탄소중립 사회로의 전환을 위한 기후변화 대응 및 산업정책연구에 관한 업무협약을 맺었다. 이번 협약에 따라 두 기관은 우리나라 온실가스 배출 감축과 기후변화 대응정책, ESG(환경·사회·지배구조) 경영확산 등에 관한 정보를 공유하고 현안에 대응하기 위해 공동연구를 하기로 했다. 탄소중립 목표 달성방안을 비롯해 기후변화 대응, 산업경쟁력 강화, ESG 경영 확산 등을 위한 실무협의회를 열고 연구인력·발간물 지식정보를 교환키로 했다.

